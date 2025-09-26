Хреновина из помидоров со жгучим перцем — острая закуска на зиму

Эта классическая заготовка сочетает свежесть спелых томатов, остроту хрена и жгучий вкус перца. Хреновина получается насыщенной и бодрящей, отлично подходит к мясным блюдам, борщу или просто к кусочку хлеба. Готовится без варки, поэтому сохраняет все витамины.

Возьмите 1,5 кг спелых помидоров, обдайте их кипятком и снимите кожицу. Нарежьте дольками и измельчите в кухонном комбайне или проверните через мясорубку. Очистите 200 г хрена и 150 г чеснока, измельчите вместе с 2–3 острыми стручками перца (количество регулируйте).

Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте 4 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли и 50 мл 9%-го столового уксуса. Тщательно взболтайте, оставьте на 20–30 минут. Полученную массу разложите по заранее подготовленным емкостям, закройте крышками и храните в холодильнике или погребе.

Совет: чтобы хреновина была более однородной, томаты можно предварительно протереть через сито, избавившись от семян.

