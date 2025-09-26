Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 06:25

Хреновина из помидоров со жгучим перцем — острая закуска на зиму

Жгучая хреновина на зиму: простой рецепт Жгучая хреновина на зиму: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта классическая заготовка сочетает свежесть спелых томатов, остроту хрена и жгучий вкус перца. Хреновина получается насыщенной и бодрящей, отлично подходит к мясным блюдам, борщу или просто к кусочку хлеба. Готовится без варки, поэтому сохраняет все витамины.

Возьмите 1,5 кг спелых помидоров, обдайте их кипятком и снимите кожицу. Нарежьте дольками и измельчите в кухонном комбайне или проверните через мясорубку. Очистите 200 г хрена и 150 г чеснока, измельчите вместе с 2–3 острыми стручками перца (количество регулируйте).

Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте 4 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли и 50 мл 9%-го столового уксуса. Тщательно взболтайте, оставьте на 20–30 минут. Полученную массу разложите по заранее подготовленным емкостям, закройте крышками и храните в холодильнике или погребе.

  • Совет: чтобы хреновина была более однородной, томаты можно предварительно протереть через сито, избавившись от семян.

Смотрите также 7 лучших рецептов аджики у нас на сайте.

рецепт
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.