Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 07:34

Марочко раскрыл, на что жалуются офицерам солдаты ВСУ

Марочко: в ВСУ жалуются Киеву на продвижение сил РФ в районе Купянска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются офицерам на продвижение российской армии, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такая тенденция наблюдается сразу у трех поселений восточнее Купянска Харьковской области: Кучеровки, Петропавловки и Песчаного.

Стало известно о реакции противника на усиление давления российской армии восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник отмечает активизацию и наращивание давления российских сил, — указал Марочко.

Он добавил, что солдаты просят укрепить позиции за счет резерва командования, поскольку «восполнение потерь не покрывает обеспеченность в личном составе» и совсем не улучшает боеготовность подразделений.

Ранее Минобороны РФ информировало о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.

До этого российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт противника из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на Красноармейском направлении, расчет навел РСЗО на цель и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по полученным координатам. В Минобороны РФ информировали, что воздушный мониторинг подтвердил уничтожение цели.

Андрей Марочко
ВСУ
ВС РФ
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, можно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.