Марочко раскрыл, на что жалуются офицерам солдаты ВСУ Марочко: в ВСУ жалуются Киеву на продвижение сил РФ в районе Купянска

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются офицерам на продвижение российской армии, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такая тенденция наблюдается сразу у трех поселений восточнее Купянска Харьковской области: Кучеровки, Петропавловки и Песчаного.

Стало известно о реакции противника на усиление давления российской армии восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник отмечает активизацию и наращивание давления российских сил, — указал Марочко.

Он добавил, что солдаты просят укрепить позиции за счет резерва командования, поскольку «восполнение потерь не покрывает обеспеченность в личном составе» и совсем не улучшает боеготовность подразделений.

Ранее Минобороны РФ информировало о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.

До этого российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт противника из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на Красноармейском направлении, расчет навел РСЗО на цель и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по полученным координатам. В Минобороны РФ информировали, что воздушный мониторинг подтвердил уничтожение цели.