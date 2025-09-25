Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:34

ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины были уничтожены в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, противник был нейтрализован при попытке выхода из окружения в Донецкой Народной Республике.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю,уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что за сутки в данном районе освобождено свыше 5100 кв. км территории. Также на полевом аэродроме были уничтожены два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 Воздушных сил Украины.

Ранее противник потерял около 300 человек после ракетного удара ВС РФ по полигону в Черниговской области. Объект ВСУ был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и 12 автомобилей ВСУ.

Украинские военные также лишились зенитного ракетного комплекса Patriot, предоставленного им западными партнерами. ВС РФ нанесли удар по месту его дислокации, уничтожив не только комплекс, но и радиолокационную станцию.

СВО
ДНР
ВСУ
Минобороны РФ
