Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины были уничтожены в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, противник был нейтрализован при попытке выхода из окружения в Донецкой Народной Республике.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что за сутки в данном районе освобождено свыше 5100 кв. км территории. Также на полевом аэродроме были уничтожены два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 Воздушных сил Украины.

Ранее противник потерял около 300 человек после ракетного удара ВС РФ по полигону в Черниговской области. Объект ВСУ был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и 12 автомобилей ВСУ.

Украинские военные также лишились зенитного ракетного комплекса Patriot, предоставленного им западными партнерами. ВС РФ нанесли удар по месту его дислокации, уничтожив не только комплекс, но и радиолокационную станцию.