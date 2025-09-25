Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские войска превратили в груду металла комплекс Patriot в зоне СВО

Минобороны: российские войска поразили комплекс Patriot в зоне СВО

Российские войска нанесли удар по позиции ВСУ с зенитно-ракетным комплексом Patriot, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию.

В результате удара по позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министр обороны Борис Писториус отметил, что Берлин обещал поставить их Киеву. Он добавил, что с украинскими оборонными компаниями заключены контракты на €300 млн (30 млрд рублей) для запуска программы глубинных ударов и поддержки производства дальнобойных БПЛА на Украине.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов информировал, что на Украине могло сохраниться как минимум пять зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это число включает те единицы, которые Германия обещала передать украинской армии.

