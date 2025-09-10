Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 03:56

Давнее обещание. Германия передала Украине серьезную военную технику

Писториус: Германия передала Украине обещанные установки ЗРК Patriot

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает Tagesschau. Немецкий министр обороны Борис Писториус уточнил, что Берлин пообещал поставить их Киеву.

Были поставлены первые ракеты-носители двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия обещала Украине, — отметил министр.

Политик также добавил, что Германия заключила с украинскими оружейными компаниями контракты на общую сумму €300 млн. Это нужно для того, чтобы запустить новую инициативу по глубинным ударам и усилить поддержку закупок дальнобойных беспилотников украинской промышленностью.

Ранее стало известно, что правительство Германии на встрече «коалиции желающих» 4 сентября выступило с предложением передать Украине вооружение для четырех мотострелковых бригад. Объем поставок составит около 480 единиц техники в год, включая боевые машины пехоты. Кроме того, Берлин предложил усилить ВСУ, ежегодно увеличивая количество систем вооружения на 20% и повышая их качество.

До этого представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу единственной реальной гарантией безопасности страны.

Давнее обещание. Германия передала Украине серьезную военную технику
