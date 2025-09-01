Названо число оставшихся на Украине американских комплексов Patriot

На Украине могло остаться не менее пяти зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что в это число также входит вооружение, которое обещает поставить украинской армии Германия.

Говорить о количестве реально действующих батарей Patriot достаточно сложно, но мне кажется, что не менее пяти у них все-таки имеется, с учетом того что сейчас Германия поставляет и ряд других стран собираются тоже направить, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что Украина испытывает достаточно ощутимые потери систем Patriot. При этом пораженная техника восстанавливается, добавил Кнутов. Он пояснил, что подбитые установки перенаправляются в США для капитального ремонта и модернизации.

Что касается комплексов Patriot, то с того момента, когда на них была объявлена настоящая охота нашими «Искандерами» и другими средствами поражения, включая «Кинжалы», потери среди батарей, которые были поставлены на Украину, оказались весьма ощутимыми. Но не надо забывать, что часть техники, которая выводилась из строя во время атак наших войск, могла быть восстановлена, что, собственно говоря, и делалось. Подбитые пусковые установки или станции грузились на большие транспортные самолеты и отправлялись в Соединенные Штаты Америки, где проводился капитальный ремонт и даже доработка этой техники. Затем она возвращалась на Украину. Такая процедура существует, и она вполне нормальная, — резюмировал Кнутов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Также противник потерял станцию AN/MPQ-65.