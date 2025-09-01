День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:09

Названо число оставшихся на Украине американских комплексов Patriot

Военэксперт Кнутов: на Украине могло остаться не менее пяти комплексов Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине могло остаться не менее пяти зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что в это число также входит вооружение, которое обещает поставить украинской армии Германия.

Говорить о количестве реально действующих батарей Patriot достаточно сложно, но мне кажется, что не менее пяти у них все-таки имеется, с учетом того что сейчас Германия поставляет и ряд других стран собираются тоже направить, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что Украина испытывает достаточно ощутимые потери систем Patriot. При этом пораженная техника восстанавливается, добавил Кнутов. Он пояснил, что подбитые установки перенаправляются в США для капитального ремонта и модернизации.

Что касается комплексов Patriot, то с того момента, когда на них была объявлена настоящая охота нашими «Искандерами» и другими средствами поражения, включая «Кинжалы», потери среди батарей, которые были поставлены на Украину, оказались весьма ощутимыми. Но не надо забывать, что часть техники, которая выводилась из строя во время атак наших войск, могла быть восстановлена, что, собственно говоря, и делалось. Подбитые пусковые установки или станции грузились на большие транспортные самолеты и отправлялись в Соединенные Штаты Америки, где проводился капитальный ремонт и даже доработка этой техники. Затем она возвращалась на Украину. Такая процедура существует, и она вполне нормальная, — резюмировал Кнутов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Также противник потерял станцию AN/MPQ-65.

ПВО
Украина
Россия
ракеты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало
Названо число оставшихся на Украине американских комплексов Patriot
Известная телеведущая появилась с мужем на линейке у дочери после скандала
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.