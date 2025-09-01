За минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также противник потерял станцию AN/MPQ-65.

Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

До этого российские военные поразили портовую инфраструктуру, которую ВСУ использовали в своих интересах. Удар также пришелся по зенитно-ракетной системе NASAMS, произведенной в Норвегии.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки.