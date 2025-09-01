День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:28

ВСУ потеряли пусковые установки HIMARS и Patriot

МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

За минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также противник потерял станцию AN/MPQ-65.

Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

До этого российские военные поразили портовую инфраструктуру, которую ВСУ использовали в своих интересах. Удар также пришелся по зенитно-ракетной системе NASAMS, произведенной в Норвегии.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки.

Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
СВО
