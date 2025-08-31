День знаний — 2025
31 августа 2025 в 12:45

Российские военные уничтожили портовую инфраструктуру ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные поразили портовую инфраструктуру, которую Вооруженные силы Украины использовали в своих интересах, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что удар также пришелся по зенитно-ракетной системе NASAMS, произведенной в Норвегии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и прикрывающей его (порт. — NEWS.ru) зенитно-ракетной системе NASAMS производства Норвегии, — сказано в сообщении.

Ранее в компании «ДТЭК» сообщили о повреждении четырех энергетических объектов в Одесской области. На предприятии отметили, что специалисты приступят к осмотру оборудования сразу после указаний со стороны военных и спасателей.

До этого Telegram-каналы писали, что в Одессе зафиксированы взрывы и пожары в результате мощной атаки на объекты противника. Военкоры отмечают вероятность повреждения критически важной инфраструктуры. ВС РФ минимум три часа наносили удары по одесским портам. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

