Российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт противника из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что воздушный мониторинг подтвердил уничтожение цели.

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции, — говорится в публикации.

В Минобороны добавили, что расчет навел РСЗО на цель и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по полученным координатам. Дистанция при этом составила более 30 километров.

Ранее ведомство информировало о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.

До этого противник потерял около 300 человек после ракетного удара ВС РФ по полигону в Черниговской области. Объект ВСУ был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и 12 автомобилей ВСУ.