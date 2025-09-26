Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 07:50

Шеф-редактора The Insider Олевского объявили в розыск

Тимур Олевский Тимур Олевский Фото: Краснова Александра/ ITAR-TASS

Шеф-редактор издания The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Тимур Олевский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск в России, с такими данными можно ознакомиться в базе МВД. Журналист проходит фигурантом по уголовному делу о работе на издание-иноагента.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сказано в карточке.

Ранее сообщалось, что в отношении шеф-редактора издания The Insider возбуждено уголовное дело об участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации. Решение приняли по итогам проверки Преображенской межрайонной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей на видеохостинге, направленных на продвижение антироссийской риторики.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков заявил о необходимости создать в России реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. По его словам, эта мера должна стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях. Парламентарий отметил, что данный реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам.

журналисты
иноагенты
розыск
МВД
