Путин раскрыл, в чем сегодня Россия нуждается втройне Путин: Россия сегодня втройне нуждается в устойчивости политической системы

Россия в нынешних реалиях особенно нуждается в политической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. В ходе их общения рассматривались итоги единого дня голосования в текущем году. По словам лидера, которые приводятся на сайте Кремля, следует поблагодарить избирателей, вопреки всему приходящих и отдающих свои голоса за партии.

Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне: насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации, — отметил лидер.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии заявил, что на прошедших выборах в России количество нарушений значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Он поблагодарил председателя ЦИК за принципиальный подход и работу по обеспечению порядка на выборах, отметив, что Памфилова защищает права и свободы граждан.