16 сентября 2025 в 13:58

В Госдуме сравнили ситуацию с нарушениями на выборах с прошлыми годами

Володин заявил, что нарушений на выборах стало меньше в сравнении с прошлым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество нарушений в ходе прошедших выборов в России значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он озвучил эту оценку в ходе первого пленарного заседания осенней сессии нижней палаты парламента.

Давайте начнем с того, что нарушений на выборах стало куда более меньше, их практически нет, — подчеркнул Володин.

Он также выразил благодарность председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой за ее принципиальную позицию и работу по наведению порядка в этой сфере, подчеркнув, что она защищает права и свободы российских граждан.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном — выборы главы региона через парламент. Кроме того, в 11 субъектах федерации прошли выборы депутатов законодательных собраний.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. В Москве также функционировали экстерриториальные участки для голосования на выборах губернаторов в 19 регионах, где использовалась столичная платформа электронного голосования.

Ранее стало известно, что палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол о внесении изменений в договор с РФ, который предоставляет россиянам право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Документ подписали 13 марта 2025 года в Москве.

