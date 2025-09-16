Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:16

У проживающих в Белоруссии россиян появились особые права

Палата представителей Белоруссии ратифицировала участие россиян в выборах

Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске, 2025 год Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске, 2025 год Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол о внесении изменений в договор с Россией от 25 декабря 1998 года, предоставляющий гражданам РФ право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, сообщает ТАСС. Протокол был подписан 13 марта 2025 года в Москве.

По мнению Министерства иностранных дел, этот документ будет способствовать сближению наших народов, обеспечению действенной интеграции в различных сферах государственной, общественной жизни, — заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич.

Согласно данным МВД Белоруссии, правом участвовать в местных выборах обладают около 100 тысяч граждан России, постоянно проживающих в республике. В 2024 году в местные советы было избрано 15 россиян. В свою очередь МВД РФ подтверждает, что более 25 тысяч белорусов официально проживают на территории России и могут участвовать в российских муниципальных выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Смоленской области Василия Анохина провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленске. Глава государства согласился с инициативой после того, как чиновник отметил важность приграничного сотрудничества.

Белоруссия
выборы
депутаты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.