У проживающих в Белоруссии россиян появились особые права

Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске, 2025 год

Палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол о внесении изменений в договор с Россией от 25 декабря 1998 года, предоставляющий гражданам РФ право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, сообщает ТАСС. Протокол был подписан 13 марта 2025 года в Москве.

По мнению Министерства иностранных дел, этот документ будет способствовать сближению наших народов, обеспечению действенной интеграции в различных сферах государственной, общественной жизни, — заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич.

Согласно данным МВД Белоруссии, правом участвовать в местных выборах обладают около 100 тысяч граждан России, постоянно проживающих в республике. В 2024 году в местные советы было избрано 15 россиян. В свою очередь МВД РФ подтверждает, что более 25 тысяч белорусов официально проживают на территории России и могут участвовать в российских муниципальных выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Смоленской области Василия Анохина провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленске. Глава государства согласился с инициативой после того, как чиновник отметил важность приграничного сотрудничества.