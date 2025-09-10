Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:09

Стало известно, какое решение по Белоруссии поддержал Путин

Путин поддержал идею проведения форума России и Белоруссии в Смоленской области

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области, передает пресс-служба Кремля. Во время встречи с губернатором граничащего с союзной республикой региона Василием Анохиным глава государства согласился с его предложением.

В этом году Форум регионов был в Нижнем Новгороде, потом будет в Белоруссии, если такая возможность будет, мы бы с удовольствием Форум регионов провели в приграничном регионе, в Смоленской области, — попросил президента Анохин.

Путин согласился, ответив коротко «Хорошо, давайте так и сделаем». Губернатор поблагодарил президента за оказанное доверие.

На этой же встрече президент заявил, что поддержка участников СВО и их семей является данью со стороны государства. Российский лидер подчеркнул, что помощь бойцам — это не «модное направление», но внимание к которому должно быть постоянным. Перед этим Анохин зачитал доклад о мерах поддержки участников СВО и их родных в регионе. Губернатор в беседе с Путиным подтвердил, что на этот счет ни у кого нет сомнений.

Россия
президент России
Владимир Путин
встречи
Смоленская область
форумы
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавший в драке с футболистом Смоловым высказался об уголовном деле
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.