Стало известно, какое решение по Белоруссии поддержал Путин

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области, передает пресс-служба Кремля. Во время встречи с губернатором граничащего с союзной республикой региона Василием Анохиным глава государства согласился с его предложением.

В этом году Форум регионов был в Нижнем Новгороде, потом будет в Белоруссии, если такая возможность будет, мы бы с удовольствием Форум регионов провели в приграничном регионе, в Смоленской области, — попросил президента Анохин.

Путин согласился, ответив коротко «Хорошо, давайте так и сделаем». Губернатор поблагодарил президента за оказанное доверие.

На этой же встрече президент заявил, что поддержка участников СВО и их семей является данью со стороны государства. Российский лидер подчеркнул, что помощь бойцам — это не «модное направление», но внимание к которому должно быть постоянным. Перед этим Анохин зачитал доклад о мерах поддержки участников СВО и их родных в регионе. Губернатор в беседе с Путиным подтвердил, что на этот счет ни у кого нет сомнений.