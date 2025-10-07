Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 08:30

Раздел Польши, ум Чубайса, ЦРУ: главные шутки и анекдоты Владимира Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Во вторник, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 73 года. В день рождения российского лидера NEWS.ru собрал его главные афоризмы, анекдоты, присказки и подколы оппонентов.

Шутка о разведке и семье

В 2001 году Путин рассказал, как однажды ночевал у на тот момент президента США Джорджа Буша — младшего на ранчо в Техасе. Российский лидер признался, что волнения по этому поводу не испытывал.

«Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо», — заявил президент.

Шутка над Чубайсом

В 2000 году россияне только начали знакомиться с Путиным в качестве главы государства. Тогда остро стоял вопрос, посвященный реформе электроэнергетики. РАО «ЕЭС России» тогда было монополистом на рынке генерации и энерготранспортировки России, компанию возглавлял Анатолий Чубайс. Он предлагал бороться с неплатежами за электроэнергию радикальным способом — отключать должников. На это предложение Путин ответил в интервью:

«Если б вы меня спросили, нужно ли делать по Чубайсу, я вам могу сказать, что нет, делать нужно по уму».

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шутка о разделе Польши

На пресс-конференции саммита «Россия — Африка» в июле 2023 года Путин рассказал анекдот — отсылку к истории Ялтинской конференции 1945 года о разделе Польши:

«На Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство Европы. Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На это Сталин ответил: „Зато Варшава входила“».

Шутка о свободе прессы

В 2004 году Путин ответил на вопросы журналистов о свободе прессы, процитировав итальянский фильм. По его словам, руководство страны хочет слышать меньше критики в свой адрес, а СМИ привлекают внимание к ошибкам.

«Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка — всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти. В этом — основа общества, и Россия в этом плане мало отличается от других стран», — указал Путин.

«Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу»

2 октября 2025 года Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», допустил оговорку, когда рассказывал об опыте взаимодействия с представителями США.

«Я что видел как директор ЦРУ... Как директор будущий, будущий!» — исправился Путин.

В Сети на это отметили, что «Путин... Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Чуть не раскрылось, кто управляет ЦРУ».

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Шутка о чиновниках

В 2023 году на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» главе государства пожаловались, что чиновники посылают инициативных людей «то налево, то направо».

«Это не самый плохой вариант. Могут послать и подальше», — ответил Путин.

Шутка о Михаиле Саакашвили

На прямой линии в 2008 году Путин, будучи премьер-министром, иронически обыграл вопрос о конфликте в Южной Осетии:

— Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашвили за одно место?

— Ну почему за одно?

Шутка о «яичном кризисе»

В 2023 году остро встал вопрос о росте цен на куриные яйца, по данным Росстата, тогда привычный продукт подорожал на 61,35%, в том числе в декабре — на 18,17%. В некоторых регионах, кроме подорожания, возник и дефицит яиц. Жительница Краснодара обратилась к президенту с просьбой помочь пенсионерам.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке, на что я ему отметил: а у граждан наших есть проблемы», — ответил Путин, извинившись за возникшую ситуацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шутка о юристах

В 2023 году на Конгрессе молодых Путин, юрист по образованию, пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра.

«Потому что там, где два юриста, там уже как минимум три мнения. Про некоторых юристов знаете, как говорят? Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет, сколько времени, но за это он заберет ваши часы», — пошутил российский лидер.

