Как победить диабет и ревматоидный артрит? Открытие нобелевских лауреатов

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи. Какое открытие они сделали, что это даст для науки, поможет ли их исследование победить ревматоидный артрит, диабет 1-го типа и другие аутоиммунные болезни?

За что дали Нобелевку по медицине в 2025 году

Как сообщается на сайте премии, нобелевские лауреаты открыли фундаментальный механизм, который удерживает иммунную систему от самоуничтожения. Ученые объяснили роль особого типа клеток — регуляторных Т-лимфоцитов, или Treg, которые действуют как «охранники» организма, подавляя чрезмерные или ошибочные иммунные реакции.

Это открытие перевернуло представления о работе иммунитета и заложило основу нового направления биомедицины — изучения периферической иммунной толерантности. Благодаря этим исследованиям стало ясно, почему у одних людей развиваются аутоиммунные заболевания, а у других — нет.

Сегодня на базе идей лауреатов создаются препараты, способные лечить рассеянный склероз, диабет 1-го типа, ревматоидный артрит и другие болезни, вызванные сбоями иммунной регуляции.

По заявлению Нобелевского комитета, благодаря изучению периферической толерантности и определению принципов действия Т-регуляторов значительно ускорилась разработка новых подходов к онкотерапии и лечению аутоиммунных нарушений. Некоторые из этих проектов уже находятся на этапе клинической проверки (исследований с участием пациентов-волонтеров). Кроме того, результаты работы лауреатов 2025-го потенциально могут обновить методики трансплантации таким образом, что результаты пересадки биоматериалов станут надежнее.

Олле Кямпе, шведский врач и исследователь, профессор эндокринологии Каролинского института, председатель Нобелевского комитета, отметил, что именно исследования Брункоу, Рамсделла и Сакагучи дали научному сообществу глубокое понимание, как именно работает иммунная система и почему от аутоиммунных патологий страдают определенные категории пациентов.

В чем еще значимость этих исследований

Российские ученые тоже оценили вклад лауреатов в науку.

«Это прорывное открытие, которое позволит нам лучше понять причины возникновения аутоиммунных заболеваний и некоторых видов рака, потому что и там, и там иммунная система дает сбой. Если это аутоиммунное заболевание, то организм начинает поражать свои клетки. Мы мало знаем о таких заболеваниях, как они развиваются и почему. Например, до конца не ясно, как возникает сахарный диабет 1-го типа. Есть определенные факторы окружающей среды и наследственность, которые способствуют, но до сих пор мы не можем предотвратить развитие этого заболевания», — сказала заместитель директора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета по науке Дарья Подчиненова.

По ее словам, в будущем это открытие даст возможность другим научным группам создавать новые инструменты терапии для лечения аутоиммунных заболеваний, более точечные.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков также пояснил наиболее важный момент в открытии ученых.

«Долгое время ученые считали, что за предотвращение аутоиммунной реакции отвечает негативный отбор в тимусе, который уничтожает все антигены, — это клеточные рецепторы, которые потенциально могут реагировать на собственные белки, пептиды и прочее. Лауреаты обнаружили, что не все клетки, которые реагируют на „своих“, умирают. Тимус, как выяснилось, продуцирует некоторое количество регуляторных Т-клеток, о которых ранее не было известно, и которые уничтожают антигены. Если обычные Т-клетки — это полиция, которая отлавливает преступников, то регуляторные клетки — служба внутреннего надзора, которая контролирует самих полицейских и уничтожает те Т-клетки, которые осуществляют произвол», — рассказал он.

