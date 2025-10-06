ОМС станет платным? Что сказала Матвиенко, кому и сколько придется платить

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила собирать взносы на обязательное медицинское страхование с некоторых граждан. Что об этом известно, правда ли ОМС станет платным, кому и сколько придется платить?

Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов в обращении к министру финансов Антону Силуанову подчеркнула, что «в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тысяч рублей», а бюджет несет «огромные расходы на неработающее население».

«Пенсионеры, наши дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?» — заявила Матвиенко.

Она задалась вопросом, могут ли 700 тысяч неработающих в Москве трудоустроиться на несколько месяцев, чтобы заработать 45 тысяч рублей и заплатить среднюю страховку.

«Это не нарушение конституционных обязательств. Получается, что люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку, и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан», — отметила спикер верхней палаты парламента.

Таким образом, считает Матвиенко, можно разрешить имеющуюся несправедливость и снизить нагрузку на региональные бюджеты. Она выразила уверенность, что 45 тысяч рублей в год может заплатить «любой здоровый человек», так как это «не колоссальные средства». Спикер призвала работать над предложением не затягивая.

Сколько денег уходит на неработающих в Фонд ОМС

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине сентября заявил, что одинаковые условия по страховым выплатам для занятых и безработных создают социальную и политическую проблему.

«В Москве мы платим 180 млрд за неработающее население в ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования. — NEWS.ru), регионы — в целом около триллиона. Если мы посмотрим, за кого мы платим, получится такая картина. За многодетных мам — конечно, за инвалидов — конечно, за студентов — конечно. Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», — сказал Собянин.

Какие изменения предполагаются в системе ОМС

Правительство РФ предложило поправки, которые позволят регионам передавать полномочия страховых медорганизаций территориальным фондам ОМС, что может кардинально изменить работу системы обязательного медстрахования, заявил NEWS.ru заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава.

«[В случае принятия поправок] возможна централизация функций по управлению средствами в одних руках — у фонда, что устранит посредников, а страховщики смогут частично или полностью выйти из системы ОМС, но юридически их роль пока не отменяется в полном объеме», — пояснил Харчилава.

По его словам, сейчас страховщики выступают критически важным посредником между пациентами, клиниками и государством, разрешая споры и стимулируя качество услуг. Потеряв часть бизнеса в ОМС, компании будут вынуждены активнее развивать коммерческие направления. Экономист добавил, что это может привести к росту конкуренции на рынке ДМС, появлению новых, более привлекательных страховых продуктов и, как следствие, к увеличению его доступности для населения.

