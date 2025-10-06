Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:04

Шестеро туристов пропали на Камчатке: что известно, пострадавшие, погибшие

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Шесть человек, которые отправились в путешествие по территории урочища Аквариум в Камчатском крае, не вернулись назад в оговоренное время, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Что об этом известно, есть ли среди них пострадавшие или погибшие?

Что известно о туристах, пропавших в камчатском урочище

По словам Лебедева, группа туристов не проходила процедуру обязательной регистрации.

«Еще в пятницу, 03.10.2025, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища Аквариум (Елизовский район. — NEWS.ru). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Для организации поисково-спасательной операции была сформирована специальная группа, оснащенная необходимой техникой, рассказал министр. Лебедев уточнил, что неблагоприятные погодные условия усложнили проведение разыскных мероприятий. За сутки в районе операции выпали мокрый снег и сильные осадки. Для поисков задействовали дрон. Урочище Аквариум находится в 60 километрах от Петропавловска-Камчатского и расположено в зоне каменноберезового леса, в месте слияния рек Сарайной и Левой Авачи. Берега обрывистые, со скальными обнажениями высотой до 30 метров.

Позже стало известно, что туристы вышли на связь и возвращаются домой. По предварительной информации, заявитель (тот, кто обратился за помощью в МЧС. — NEWS.ru) перепутал дату их возвращения.

«Пропавшие в районе Аквариума туристы вышли на связь. С ними все хорошо, они подъезжают к Северным Корякам. Как туристы сами сообщили, они планировали вернуться сегодня», — заявили в ГУ МЧС Камчатского края.

О пострадавших или погибших среди них не сообщалось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая трагедия ранее произошла на Камчатке

Однако не всегда пропажа туристов на Камчатке заканчивается хеппи-эндом. Днем ранее NEWS.ru рассказывал о трех альпинистах, которые сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Его высота составляет 2173 метра над уровнем моря. Двое из них погибли, третий человек находится в тяжелом состоянии.

Изначально сообщалось, что туристы в результате падения получили серьезные травмы рук, поэтому не могли самостоятельно спуститься с горы, но успели вызвать спасателей. К моменту их прибытия мужчина был найден мертвым, а девушка, которая была с ним в паре, скончалась при эвакуации. Еще одну женщину удалось найти не сразу, однако она оказалась единственной выжившей. Ее доставили в больницу с переохлаждением.

Группа сорвавшихся альпинистов не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан был официально закрыт с 1 июля 2025 года из-за камнепадов.

