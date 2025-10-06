Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 07:06

Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пропавшая в урочище «Аквариум» в Елизовском районе Камчатки группа туристов из шести человек вышла на связь, сейчас они возвращаются домой, передает ГУ МЧС Камчатского края. По предварительной информации, которую приводит РИА Новости, заявитель перепутал дату их возвращения.

Пропавшие в районе «Аквариума» туристы вышли на связь. С ними все хорошо, они подъезжают к Северным Корякам. Как туристы сами сообщили, они планировали вернуться сегодня, — сказано в сообщении.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что шесть человек, отправившиеся в путешествие по территории урочища «Аквариум» в Камчатском крае, не вернулись назад в оговоренное время. По его словам, указанная группа не проходила процедуру обязательной регистрации.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана. В результате двое из них погибли, выжила лишь одна туристка. Камчатские спасатели эвакуировали женщину только на следующую ночь. Медики осмотрели женщину на высоте 1,5 тыс. метров. В поисково-спасательной операции были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

Камчатка
туристы
пропавшие
МЧС
