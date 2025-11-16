Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Сожрали, демоны»: рыбак не поделил улов с семьей медведей

На Камчатке медведица с двумя медвежатами съела улов рыбака у него на глазах

Медведица с двумя медвежатами съела весь улов рыбака прямо у него на глазах, сообщает RT. Инцидент произошел на реке Каюк на Камчатке. По словам мужчины, звери бесшумно подкрались к нему сзади, когда он рыбачил. В итоге ему пришлось отбежать на безопасное расстояние.

Он попытался отогнать животных криком, но ничего не вышло. Медведи ушли только после того, как доели рыбу. Все это время местный житель снимал происходящее на видео.

Что, сожрали моего гольца, демоны? Идите спать ложитесь, — крикнул рыбак вслед удаляющимся хищникам.

Ранее в Приморье гималайский медведь залез на дерево и двое суток следил оттуда за рабочими. Рабочие грузили щебень, а хищник контролировал процесс. Сотрудники предприятия отметили, что медведь «приходил как на работу». На третий день «слежки» косолапый покинул место наблюдения.

До этого белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Канадском Арктическом архипелаге. 34-летний Кристофер Бест обслуживал радиолокационную станцию ПВО. В свободное время он любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях.

