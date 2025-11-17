Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов По инициативе ЦБ РФ заблокировали 16 тысяч нелегальных финпроектов с начала года

В России с начала года заблокировали почти 16 тысяч интернет-ресурсов по инициативе Центробанка РФ, говорится в материалах регулятора. Сайты принадлежали нелегальных финансовым организациям или субъектам с признаками финансовых пирамид, передает ТАСС.

За девять месяцев по инициативе Банка России ограничен доступ почти к 16 тыс. ресурсов в Интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. <….> За январь — сентябрь по материалам Банка России было возбуждено 354 административных дела и принято более 480 других мер, — говорится в материалах.

В Центробанке отметили, что помимо этого по их материалам приняли более 480 мер иного воздействия. Большинство из 16 тысяч сайтов было заблокировано еще до того, как они стали индексироваться поисковыми системами.

Ранее сообщалось, что в 2025 году специалисты по кибербезопасности выявили 258 поддельных ресурсов, маскирующихся под «Почту России». Злоумышленники создали 44 фейковых сайта и 214 ботов в Telegram, чтобы обманывать россиян. С января по ноябрь группа компаний «Солар» обнаружила и заблокировала эти ресурсы.