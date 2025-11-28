День матери
Россиянку осудили за создание финансовой пирамиды

В Рыбинске девушку осудили за создание финансовой пирамиды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жительницу Рыбинска приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. Отмечается, что 29-летняя девушка в 2021–2022 годах организовала финансовую пирамиду, предлагая жителям региона инвестировать средства под обещания высокой доходности.

Для поддержания видимости успешной деятельности она частично возвращала вложения некоторым клиентам. В результате преступных действий 25 потерпевших потеряли более 27 млн рублей.

Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор пятерым фигурантам дела о мошенничестве при продаже автомобилей. Сотрудники автосалона «Авалон Моторс» получили от условных сроков до 6,5 года колонии за хищение около 30 млн рублей у клиентов.

До этого Пресненский суд Москвы приговорил блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии. Его также обязали выплатить штраф в 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.

