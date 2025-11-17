Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 07:23

Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился

Внешний долг РФ опустился по отношению к ВВП по итогам квартала до 14%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Соотношение внешнего долга России к объему ВВП продолжает снижаться, достигнув по итогам третьего квартала 2025 года показателя в 14%. Такой уровень задолженности является одним из самых низких за всю современную историю страны, расчеты основаны на официальных данных Центробанка и Росстата, пишет РИА Новости.

За отчетный квартал показатель сократился на 0,7 процентного пункта. Более низкое значение соотношения внешнего долга к ВВП фиксировалось лишь однажды — в четвертом квартале 2024 года, когда был достигнут исторический минимум в 13,3%. Позитивная динамика наблюдается и в расчете задолженности на душу населения, которая уменьшилась до $2087 (169 тыс. рублей) против $2195 (178 тыс. рублей) тремя месяцами ранее.

Современная история России демонстрирует значительное улучшение показателей долговой нагрузки. Наибольший уровень внешнего долга к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда он достигал 91%. Максимальное значение задолженности на душу населения пришлось на 2013 год.

Общий объем внешней задолженности Российской Федерации на 1 октября 2025 года составил $305 млрд (24 трлн рублей). За третий квартал текущего года этот показатель сократился на 4,9%. Снижение долговой нагрузки свидетельствует об укреплении финансовой стабильности страны и повышении устойчивости экономики к внешним вызовам.

Ранее сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг Украины превысил $192 млрд (более 16 трлн рублей). За месяц он увеличился на $6,58 млрд (более 550 млрд рублей).

