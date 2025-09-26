Госдолг Украины превысил $192 млрд

На 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины превысил $192 млрд (более 16 трлн рублей), сообщила пресс-служба Минфина страны. За месяц он увеличился на $6,58 млрд (более 550 млрд рублей).

Внешний долг Украины составил $145,17 млрд (более 12 трлн рублей), внутренний долг — $47,54 млрд (почти 4 трлн рублей). Государственный и гарантированный государством долг страны за июль увеличился на $1,29 млрд (почти 108 млрд рублей), а месяцем ранее — почти на $4 млрд (более 334 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Украине в 2026 году потребуется дополнительное финансирование в размере $23 млрд (более 1,9 трлн рублей) для покрытия растущего бюджетного дефицита. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией и МВФ о новых механизмах финансовой поддержки. Необходимость дополнительного финансирования связана с прекращением военной и финансовой поддержки со стороны США.

До этого в сенате США представили законопроект, который предполагает регулярное перечисление замороженных российских активов в пользу Украины. Согласно документу, администрация Соединенных Штатов должна будет переводить средства каждые три месяца.