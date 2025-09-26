Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:35

Госдолг Украины превысил $192 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины превысил $192 млрд (более 16 трлн рублей), сообщила пресс-служба Минфина страны. За месяц он увеличился на $6,58 млрд (более 550 млрд рублей).

Внешний долг Украины составил $145,17 млрд (более 12 трлн рублей), внутренний долг — $47,54 млрд (почти 4 трлн рублей). Государственный и гарантированный государством долг страны за июль увеличился на $1,29 млрд (почти 108 млрд рублей), а месяцем ранее — почти на $4 млрд (более 334 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Украине в 2026 году потребуется дополнительное финансирование в размере $23 млрд (более 1,9 трлн рублей) для покрытия растущего бюджетного дефицита. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией и МВФ о новых механизмах финансовой поддержки. Необходимость дополнительного финансирования связана с прекращением военной и финансовой поддержки со стороны США.

До этого в сенате США представили законопроект, который предполагает регулярное перечисление замороженных российских активов в пользу Украины. Согласно документу, администрация Соединенных Штатов должна будет переводить средства каждые три месяца.

госдолг
Украина
бюджеты
дефицит бюджета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.