Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2025 года составил $323 млрд, следует из материалов Центрального банка РФ. Таким образом объем международных финансовых обязательств Москвы с начала года вырос на $32,3 млрд (11,1%).

В регуляторе пояснили, что рост долговых обязательств был обусловлен двумя основными факторами: укреплением рубля, которое привело к положительной переоценке обязательств, а также привлечением нового долгового финансирования. Для сравнения, по данным на 1 июля 2024 года объем внешнего долга России фиксировался на уровне $315,9 млрд.

Ранее из данных Минфина США стало известно, что государственный долг страны установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $37 трлн. Общая сумма непогашенных обязательств федерального правительства достигла очередной беспрецедентной величины.