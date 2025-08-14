Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:43

Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд

Центробанк: внешний долг России вырос до $323 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2025 года составил $323 млрд, следует из материалов Центрального банка РФ. Таким образом объем международных финансовых обязательств Москвы с начала года вырос на $32,3 млрд (11,1%).

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%, — говорится в материалах.

В регуляторе пояснили, что рост долговых обязательств был обусловлен двумя основными факторами: укреплением рубля, которое привело к положительной переоценке обязательств, а также привлечением нового долгового финансирования. Для сравнения, по данным на 1 июля 2024 года объем внешнего долга России фиксировался на уровне $315,9 млрд.

Ранее из данных Минфина США стало известно, что государственный долг страны установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $37 трлн. Общая сумма непогашенных обязательств федерального правительства достигла очередной беспрецедентной величины.

внешний долг
госдолг
Россия
Центробанк
Банк России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
«Кот упал с лежанки»: в Ростове-на-Дону рассказали о взрыве беспилотника
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.