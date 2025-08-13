Госдолг США побил новый рекорд

Государственный долг США установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $37 трлн, свидетельствуют официальные данные Министерства финансов страны. Общая сумма непогашенных обязательств федерального правительства достигла очередной беспрецедентной величины.

Всего за последние 12 месяцев задолженность увеличилась более чем на триллион долларов. Рост госдолга происходит высокими темпами: отметку в $36 трлн преодолели еще в ноябре 2024 года, а рубеж в $35 трлн был пройден всего годом ранее — в июле 2023-го.

$37 004 817 625 842,56 — общая сумма непогашенного государственного долга по состоянию на 11 августа, — говорится на сайте ведомства.

Новая цифра подчеркивает масштабы фискальных обязательств крупнейшей экономики мира. Этот показатель означает, что на каждого жителя страны, включая детей, приходится долговое бремя, превышающее $110 000.

Ранее экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша допустил, что подорвать позиции доллара в мировой финансовой системе могут три причины — геополитические потрясения, финансовая неопределенность и цифровые инновации. Он объяснил это усилением дисбалансов в международной торговле, ростом госдолга США и распространением долларовых стейблкоинов.