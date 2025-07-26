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26 июля 2025 в 19:37

Экономист спрогнозировал скорый крах доллара

Эксперт МВФ Гуринша: глобальное доминирование доллара находится под угрозой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подорвать позиции доллара в мировой финансовой системе могут три причины — геополитические потрясения, финансовая неопределенность и цифровые инновации, заявил экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша. Он объяснил это усилением дисбалансов в международной торговле, ростом госдолга США и распространение долларовых стейблкоинов.

Доллар продолжает доминировать, несмотря на существенные расхождения во внешних позициях крупнейших стран. Хотя риски серьезных нарушений в международной валютной системе представляются умеренными, быстрое и значительное увеличение глобальных дисбалансов может привести к значительным негативным трансграничным последствиям, — отметил Гуринша.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что курс доллара в июле будет колебаться в пределах от 77 до 83 рублей. По его словам, рост выше 83 рублей маловероятен. Он также уточнил, что текущая динамика рубля определяется несколькими ключевыми факторами, в том числе балансом валютных операций.

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