17 ноября 2025 в 07:00

В Госдуме призвали запретить услугу розыгрышей по телефону

Депутат Милонов призвал наказывать организаторов жестоких розыгрышей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владельцев сайтов для заказов жестоких розыгрышей, в частности по телефону, необходимо наказывать, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, за деятельность кол-центров для шуток их организаторам должна грозить уголовная ответственность.

В действиях сервисов для розыгрышей есть уголовный состав. Минимум — это хулиганство. В определенных случаях может найтись и доведение до самоубийства. В любом случае эти действия образуют правонарушения и применение таких услуг должно быть под строжайшим запретом, — заявил Милонов.

Депутат отметил, что организаторов сервисов телефонных пранков надо задерживать в целях профилактики. По его словам, публичные наказания повлияют на действия других владельцев подобных организаций.

Я уверен, что после того, как задержат пару тройку организаторов, они уже совершенно не смешным образом будут плакать в камеру и просить прощения. У других желание сразу напрочь пропадет, — заключил Милонов.

Ранее Милонов призвал ловить извращенцев на поддельные аккаунты подростков. Он отметил, что такой превентивный метод позволит предотвратить преступления против детей.

