14 ноября 2025 в 16:44

В Госдуме нашли способ защитить детей от извращенцев

Депутат Милонов призвал ловить извращенцев на поддельные аккаунты подростков

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Создание поддельных, или так называемых легендированных аккаунтов подростков в социальных сетях поможет в выявлении лиц с сексуальными отклонениями, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что такой превентивный метод позволит предотвратить преступления против детей.

Я предлагаю разрешить определять людей с [сексуальными] отклонениями по легендированным аккаунтам, то есть мы не ждем трагедии. А именно, надо создавать виртуальные аккаунты подростков, которые, может быть, внешне выглядят доступными. И на эти аккаунты клюют эти ориентированные граждане, — пояснил Милонов.

Он добавил, что эффективно справляться с такой работой могла бы специальная полиция нравов. По его мнению, ключевое преимущество метода — возможность осудить человека за попытку совершить преступление, тем самым защитив реального ребенка.

Надо сделать так, чтобы, выходя на контакт с подростком, человек уже начинал задумываться, что, возможно, это не подросток, а полицейские, которые ведут охоту за гражданами с сексуальными отклонениями. И здесь еще раз напоминаю о полиции нравов, которая могла бы с этим справляться очень эффективно. И самое главное, что человек будет осужден не за совершенное преступление, а за его попытку. И ребенок останется в целости, — подытожил Милонов.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Педофилы вступали в интимную связь с 13-летней девочкой.

