Банда педофилов задержана в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщил 78.ru. По информации журналистов, педофилы вступали в интимную связь с 13-летней девочкой.

В ходе расследования также был задержан отец подростка, который, как утверждается, знал о происходящем, но не предпринимал никаких мер. По сведениям канала, мужчина злоупотреблял алкоголем и часто приглашал в свою квартиру собутыльников.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области пожилая женщина совращала своего малолетнего внука. Участие в этом принимал также и отец мальчика, который снимал происходящее на видео. Мать ребенка в этот момент находилась на работе.

До этого в Волгоградской области 72-летний мужчина был осужден за педофилию на 16 лет строгого режима. Суд признал его виновным в насильственных действиях против трех девочек. Мужчина на протяжении нескольких лет совершал преступления против несовершеннолетних в поселке Себрово.