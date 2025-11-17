Названа категория россиян, которым придется заплатить повышенный налог

С 2025 года в России полностью меняется система подоходного налога, сообщила агентству ПРАЙМ юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Анастасия Белоглазова. При заработной плате от 200 тыс. рублей будет действовать прогрессивная пятиступенчатая шкала. Это значит, что чем больше вы зарабатываете, тем выше процент налога вы заплатите государству.

Новая шкала включает ставки 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Повышенная ставка начнет применяться, когда годовой доход превысит 2,4 млн рублей.

Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке, — объяснила эксперт.

Важно, что новые ставки не затронут военных, получающих довольствие в зоне боевых действий, а также «северные» надбавки и дивиденды, продолжила Белоглазова. Она также обратила внимание, что если ваш доход превысил 5 млн рублей, доплатить НДФЛ нужно самостоятельно до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без судебного решения. Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У плательщика есть 30 дней на оспаривание требований.