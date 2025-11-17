Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 06:56

Названа категория россиян, которым придется заплатить повышенный налог

Юрист Белоглазова: россиянам с доходом от 200 тыс. рублей увеличат размер налога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

С 2025 года в России полностью меняется система подоходного налога, сообщила агентству ПРАЙМ юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Анастасия Белоглазова. При заработной плате от 200 тыс. рублей будет действовать прогрессивная пятиступенчатая шкала. Это значит, что чем больше вы зарабатываете, тем выше процент налога вы заплатите государству.

Новая шкала включает ставки 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Повышенная ставка начнет применяться, когда годовой доход превысит 2,4 млн рублей.

Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке, — объяснила эксперт.

Важно, что новые ставки не затронут военных, получающих довольствие в зоне боевых действий, а также «северные» надбавки и дивиденды, продолжила Белоглазова. Она также обратила внимание, что если ваш доход превысил 5 млн рублей, доплатить НДФЛ нужно самостоятельно до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без судебного решения. Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У плательщика есть 30 дней на оспаривание требований.

налоги
Россия
доходы
НДФЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Засолка красной рыбки по-скандинавски: секрет идеального вкуса за 12 часов
В Германии озвучили требование по связанным с жертвами Холокоста письмам
Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября
Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает
Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском
Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 ноября: инфографика
Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября
Украинский пленный раскрыл, как проходит обучение ВСУ в Великобритании
Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился
Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов
Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины
Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов
В России разработали обувь для реабилитации после инсульта
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса
Лютый декабрь: -50, снег по пояс, метели: прогноз погоды на начало зимы
Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября
Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам
В Госдуме призвали запретить услугу розыгрышей по телефону
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.