01 ноября 2025 в 10:01

С россиян начали взыскивать долги по-новому

С 1 ноября налоговая сможет списывать долги граждан напрямую без суда

С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без судебного решения, сообщает пресс-служба ФНС. Соответствующие поправки внесены в пункт 3 статьи 48 Налогового кодекса, сообщает пресс-служба ФНС.

Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У плательщика есть 30 дней на оспаривание требований. Если возражений не поступит, налоговая сможет списать средства напрямую — с банковских счетов, электронных кошельков и даже валютных вкладов. При недостатке средств взыскание может быть обращено на имущество должника.

Ранее россиянам напомнили, что до 1 декабря 2025 года следует полностью оплатить земельный, транспортный и имущественный налоги за 2024 год. Для жителей Курской области сделано исключение — срок уплаты налогов для них продлен на год. В этот же период необходимо оплатить НДФЛ с банковских вкладов, если общая сумма дохода по депозитам превысила 210 тысяч рублей.

