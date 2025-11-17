Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 07:00

Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 20-го полка РХБЗ уничтожил опорный пункт бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 ноября?

Уничтожили опорный пункт азовцев

«Расчеты реактивной системы залпового огня ТОС-1А „Солнцепек“ 20-го полка радиационной, химической и биологической защиты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ нанесли высокоточный удар по объекту военной инфраструктуры противника в Харьковской области. В результате точной работы разведки и специалистов РХБ-защиты был уничтожен один из опорных пунктов бригады „Азов“, что способствовало продвижению российских штурмовиков и нарушению управления подразделениями ВСУ», — следует из сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что эта операция подтверждает высокую эффективность российских огнеметных систем и их способность наносить разрушительные удары по критически важным целям.

ВСУ лишились четырех станций Starlink

Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и три пункта управления БПЛА ВСУ, рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер М113, буксируемую гаубицу Д-30, 14 автомобилей, два склада материальных средств, четыре станции спутниковой связи Starlink и три пункта управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Подбили три танка и РСЗО ВСУ

Артиллеристы «Востока» в боях за населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области подбили три украинских танка и РСЗО «Град», рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии Восточной группировки с позывным Швед.

«Мы, когда подбили первый, начали разворачиваться, у нас работа была в самом разгаре. Еще одно орудие навели — и все три танка в итоге поразили», — сказал командир.

По словам военнослужащего, ВСУ пытались вести контрбатарейную борьбу, нанося удары, в том числе, из РСЗО «Град». Как уточнил боец, позиция РСЗО была оперативно вычислена разведкой, а орудие уничтожено.

Ликвидировали автотехнику, наблюдательный пункт и антенну ВСУ

ВСУ потеряли автомобили с личным составом, самоходную артиллерийскую установку, наблюдательный пункт и антенну-ретранслятор в зоне ответственности группировки войск «Днепр» в Запорожье, сообщили в Минобороны России.

«В Запорожской области операторы ударных дронов подразделения беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ круглосуточно наносят удары по технике, вооружению и личному составу ВСУ. На кадрах объективного контроля, распространенных Минобороны России, демонстрируются результаты как дневной, так и ночной работы расчетов БПЛА: уничтожены пикап с личным составом, самоходная артиллерийская установка, движущийся автомобиль с военнослужащими, наблюдательный пункт и антенна-ретранслятор», — говорится в сообщении.

Сорвали ротацию и снабжение ВСУ

Расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили автомобили и квадроцикл с живой силой ВСУ, сорвав ротацию и подвоз материальных средств украинским подразделениям на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Когда автомобильный транспорт ВСУ выдвинулся для ротации подразделений и подвоза боекомплекта на передовые позиции, расчеты ударных беспилотников нанесли серию прицельных ударов по целям. Уничтожено несколько автомобилей вместе с находившимися в них националистами, сорвана ротация на переднем крае и нарушена переброска подкреплений и материального снабжения ВСУ. Кроме того, нашими операторами БПЛА прицельным ударом уничтожен квадроцикл с военнослужащим ВСУ, пытавшимся покинуть район поражения по одному из контролируемых маршрутов отхода», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что операторы БПЛА группировки контролировали маршруты ротации подразделений ВСУ в режиме «свободной охоты» и засадных действий. Часть дронов в ожидании выхода техники на маршрут были заранее размещены на скрытых позициях в районе предполагаемого движения украинских военных.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
