Ушаков рассказал, что улучшило обстановку на встрече Путина и Уиткоффа Ушаков: успехи ВС РФ обеспечили благоприятную обстановку на встрече с США

Успехи Вооруженных сил РФ на Украине обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что отрицать тот факт, что ВС РФ уверенно продвигаются в зоне специальной военной операции, невозможно.

Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке, — сказал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наступление российских войск на Запорожском направлении может вынудить ВСУ перебросить часть резервов из Донбасса. По его мнению, это способно ускорить полное освобождение ДНР, так как Украина будет вынуждена ослабить свои силы на одном участке для укрепления другого.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ не комментировали информацию.