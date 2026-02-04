Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:18

Ушаков рассказал о взрывоопасной ситуации в мире

Ушаков: в ряде регионов мира сложилась взрывоопасная ситуация

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
В ряде регионов мира сложилась взрывоопасная ситуация, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, обстановку на мировой арене можно назвать крайне напряженной.

В ряде регионов мира сложилась крайне напряженная и взрывоопасная ситуация, — отметил он.

Ранее посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания активно закупает вооружение и наращивает численность военнослужащих. По его словам, страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы войне с Россией.

До этого британский аналитики заявили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну: в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

При этом президент России Владимир Путин заявил, что для российско-китайских отношений любое время года — весна. По словам лидера, добрая традиция их личного общения с председателем КНР Си Цзиньпином продолжается на старте нового года, в символичный день Личунь. Это первый из 24 сезонов традиционного китайского сельскохозяйственного календаря, при этом «ли» означает начало, а «чунь» олицетворяет тепло и рост.

