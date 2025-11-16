Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше

Беспилотник столкнулся с многоэтажкой в Волгограде, президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в желании сбежать в Великобританию, «золотую» дачу генерала Павла Попова оценили в 17 млн рублей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Что известно об атаке ВСУ на Волгоград

ВСУ с помощью беспилотников атаковали Волгоградскую область в ночь на 16 ноября. В 00:01 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что дрон столкнулся с жилым зданием в Волгограде. По информации источника, в результате происшествия в многоэтажке начался пожар. Очевидцы рассказали, что слышали более 10 взрывов в различных районах города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как заявили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, двое из трех пострадавших в результате ночной атаки отказались от госпитализации. На данный момент в больнице остается только женщина 1954 года рождения. Она получила несколько порезов от осколков стекла, также у нее диагностировали перелом плеча. Сейчас 71-летней пенсионерке оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

После атаки ВСУ для местных жителей организовали пункты временного размещения. Власти региона предоставили для этих целей помещения школы и лицея. Как отметил губернатор Андрей Бочаров, наиболее сильные повреждения получили жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

«Пожарные службы оперативно приступили к тушению очага возгорания в доме по адресу: Кропоткина, 1. Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий», — подчеркнул он.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что атаковавшие Волгоград дроны могли быть запущены с Украины. По его словам, БПЛА самолетного типа «Лютый», которые, вероятно, использовались для удара, способны преодолевать расстояние около тысячи километров.

БПЛА АН-196 «Лютый» Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

«Я думаю, [при атаке использовались] дроны самолетного типа. Потому что всякие коптеры не могут взять много взрывчатки. Они (дроны самолетного типа. — NEWS.ru) вполне могут пролететь расстояние от Украины до Волгограда. Есть дроны, которые могут лететь и больше. Их запускают ночью, скорость около 200 км/час. Я думаю, они с Украины [атаковали Волгоград]. Если брать другие приграничные территории, там ВСУ могут использовать и своих людей. Если ДРГ заходит, то могут запускать. Или использовать завербованных», — объяснил Дандыкин.

Военэксперт выразил мнение, что изначально ВСУ целились в энергетическую инфраструктуру и промышленные объекты Волгоградской области. Но дроны, вероятно, не смогли преодолеть системы ПВО, резюмировал он.

Согласно данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО в ночь на 16 ноября сбили почти 60 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу семь регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Так, 23 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, по пять — над территорией Саратовской и Ростовской областей. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.

Зеленский готовится бежать с Украины?

Источники сообщили, что Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне скандала, связанного с Национальным антикоррупционным бюро Украины. 10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики, в ходе проверок были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте. Один из объектов обысков — бизнесмен Тимур Миндич, которого в СМИ называют «денежным мешком» Зеленского. По данным издания, предпринимателя успели вывезти из страны незадолго до визита следователей.

Инсайдеры утверждают, что украинский глава разрабатывает аналогичный план побега — он уже начал приобретать британскую недвижимость и регулярно встречается с королем Карлом III, который считает политика своим подданным. Эксперты предполагают, что в случае необходимости бегства Зеленский направится именно в Англию, где для него уже подготовлена резиденция.

Владимир Зеленский и Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

По мнению британских аналитиков, скандал на Украине дестабилизировал власть Зеленского. Они назвали дело крупнейшим коррупционным эпизодом за время его нахождения на посту президента. Среди обнаруженных у Миндича свидетельств оказались «золотой унитаз и сумки с деньгами».

Эксперты утверждают, что Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов дела, включая Миндича. Однако они сомневаются, что главе государства это поможет. Более того, дальнейшее расследование коррупционных дел может привести страну к новому этапу политического кризиса, считают специалисты.

В Китае тем временем отметили, что коррупционный скандал привлек пристальное внимание американских властей. По мнению аналитиков, Вашингтон может вынашивать планы по свержению Зеленского.

«Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти», — заметили китайские эксперты.

Новые детали о «царской» резиденции генерала Попова

Часть работ на участке бывшего заместителя министра обороны Павла Попова проводили за счет парка «Патриот», говорится в материалах уголовного дела. Согласно документам, дача генерала оценивается в 17 млн рублей. Работы проводили по фиктивным договорам, их сумма составила 25,9 млн рублей.

Следствие утверждает, что на участке Попова в СНТ «Звезда» в 2022–2024 годах построили жилые строения, баню и гараж, провели отделку и благоустройство территории. Работы могли организовать знакомые генерала — бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-замначальника главка инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Подрядчиков парка привлекали под видом заказов учреждения.

По версии обвинения, часть работ оплачивалась наличными, которые Попов передавал Шестерову, а часть — по документам, оформленным на парк. При этом сотрудники подрядных организаций признали участие в работах, но указали, что общались только с посредниками. Ахмедов и Шестеров заключили досудебные соглашения и заявили, что оформляли фиктивные акты «по указанию Попова». Сам генерал утверждает, что о схеме не знал и требовал снижать стоимость работ.

Адвокат Денис Сагач заявил, что Попов «еле ходит» в московском СИЗО после перенесенной операции на позвоночнике. Он отметил, что его подзащитный также лишен передач.

«Самочувствие у генерала сейчас плохое. После больницы его вернули в „Лефортово“. Ходит еле-еле, с ходунками. Постоял, постонал — полшага сделал. Страдает», — поделился Сагач.

Он добавил, что защита будет настаивать на смене меры пресечения для генерала на домашний арест. Адвокат уточнил, что за время ареста 68-летний генерал похудел более чем на 40 килограммов. При этом Попов отказывается признавать свою вину. По мнению Сагача, если бы его подзащитный признался во взяточничестве, то его могли бы перевести на домашний режим.

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Против экс-замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, обогащался за его счет, подделывая документы на строительные работы. С августа 2024 года генерал ожидает суда.

