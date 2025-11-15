Коррупционный скандал на Украине привлек пристальное внимание американских властей, передает китайский портал Sohu. В источнике отметили, что аналитики рассматривают это, как возможный признак планов США по свержению президента Украины Владимира Зеленского с занимаемой должности.

Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти, — сказано в публикации.

Белый дом проявляет недовольство из-за военных неудач украинской армии, добавили в источнике. Подчеркивается, что Зеленский намеренно пытается скрыть реальное положение дел на фронте.

Недавно сообщалось, что Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, ранее подавших в отставку на фоне коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем. Решение принято после проверки НАБУ в энергетическом секторе и выявления нарушений.