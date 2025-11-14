Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала Зеленский исключил Галущенко и Гринчук из состава СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, ранее подавших в отставку на фоне коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, говорится в опубликованном на сайте президента тексте указа. Решение принято после проверки Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в энергетическом секторе и выявлении нарушений.

Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Германа Галущенко и Светлану Гринчук, — говорится в тексте.

По данным НАБУ, 10 ноября прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции, а также в компании «Энергоатом». Были обнаружены большие суммы иностранной валюты. В ведомстве также опубликовали фрагменты аудиозаписей с участием лиц под псевдонимами Тенор, Рокет и Карлсон, которых связывают с Миндичем. 11 ноября НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в энергетике. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

Ранее The New York Times сообщил, что проведенные НАБУ обыски стали ответом на попытки украинского руководства нанести ущерб работе ведомства, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.