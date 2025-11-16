Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 14:06

Декабрьские морозы или «жара» до +10? Прогноз погоды в Москве на неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москву ждут резкие перепады температур на новой неделе, прогнозируют синоптики. Насколько сильные будут морозы, ждать ли оттепели, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 16 ноября

В субботу погода принесла в Москву не только первую порцию зимнего мороза, но и рекордное количество осадков. Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что за сутки на ВДНХ выпало 17 мм осадков, выше предыдущего рекорда, установленного почти 100 лет назад.

«Воскресный день 16 ноября порадует солнечными лучами, но температура воздуха останется отрицательной. Выпавший снежок задержится на пару дней», — прогнозирует Позднякова.

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что минувшая ночь в Москве становится самой холодной с начала осени. Холоднее всего было в Новой Москве в Михайловском, до минус 7,6 градуса: даже холоднее, чем в подмосковном «полюсе холода» в Черустях (минус 7,5).

«В Москве минимальная температура на ВДНХ составила минус 4,3, в Тушино — минус 5,2, на Балчуге — минус 2,4, в Строгино — минус 3,9, в Бутово — минус 6,8 градуса», — указал Тишковец в своем Telegram-канале.

Фото: NEWS.ru

При этом в европейской части России самая низкая температура воздуха отмечена в Мурманской области: в городе Ковдоре термометры показали минус 16,6 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует в Москве 16 ноября первый «зимний» день.

«Сегодня первый день со среднесуточной температурой воздуха ниже нулевой отметки. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха — от 0 до минус 2 градусов, по области — от 0 до минус 3. Атмосферное давление будет падать», — объявил синоптик.

Чего ждать в Москве на неделе, прогноз погоды, будет ли похолодание

Уже в понедельник погода в Москве резко изменится: синоптики прогнозируют днем мокрый снег, переходящий в дожди, местами ледяные дожди, ночью минус 2–4, днем плюс 2–4 градуса.

Тишковец объяснил, что 17 ноября в столицу придет теплый атмосферный фронт из-за циклона над Прибалтикой.

«Станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву. Южный ветер усилится до 6–11 м/с. Температура воздуха к вечеру вырастет до плюс 2–5 градусов», — прогнозирует синоптик.

Во вторник будет еще теплее.

«Прольется до 10–12 литров небесной воды на квадратный метр, за сутки ожидается до 30% месячной нормы. Снежный покров практически растает, но не повсеместно. Температура в первой половине дня вырастет до плюс 7–10 градусов. Днем начнет прорываться холодный фронт, а вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16 м/с», — предупредил Тишковец.

С 19 ноября погода вновь резко изменится: Гидрометцентр Москвы прогнозирует похолодание до плюс 1 градуса с тенденцией к постепенному потеплению в конце недели. Специалисты Foreca ожидают в Москве новые температурные качели: в субботу будет до плюс 3 и облачно, но в воскресенье похолодает до минус 3 градусов и вернется солнце — а затем в начале будущей недели вновь потеплеет.

«Таким образом, несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — констатирует Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать

Леус прогнозирует потепление в Санкт-Петербурге 16 ноября.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — от 0 до плюс 5. В понедельник без существенных осадков, ночью до минус 2, днем до плюс 2», — объявил синоптик.

Foreca прогнозирует Петербургу более стабильную погоду, чем столице: всю неделю температура будет держаться немного ниже нуля, ожидаются небольшие снегопады. При этом вечером в пятницу осадки усилятся, а температура вырастет до плюс 1. Выходные будут холодными и солнечными, но на новой неделе в Санкт-Петербурге ожидается новое потепление и ливни из мокрого снега.

