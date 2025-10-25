Такой лютой зимы еще не было? Какие метели и морозы ждут Россию в 2026 году

Такой лютой зимы еще не было? Какие метели и морозы ждут Россию в 2026 году

Зима 2025–2026 годов может войти в историю из-за экстремально резких колебаний погоды, утверждают синоптики. Что ждет Россию, где будет холоднее всего?

Какая погода будет в Европейской России зимой 2025–2026 годов, что ждет Москву

В начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что Россию и Европу ждет самая холодная зима за последние 20 лет. Однако синоптики с ним не согласны: главной особенностью зимы 2025 года станут температурные качели.

Всю зиму периоды аномально теплой погоды будут сменяться метелями и ледяными шквалами. Метеорологи Mkweather объявили, что предстоящая зима «запомнится надолго», поскольку из-за большого количества глобальных факторов зима станет «сезоном экстремальных контрастов».

Целый набор факторов влияет на погоду будущей зимой: так, американское метеорологическое управление NOAA прогнозирует возвращение тихоокеанского явления Ла-Нинья, из-за которого зима в европейской части России окажется разбита на теплый (декабрь) и холодный (февраль) периоды. Действие Ла-Нинья принесет в Северное полушарие масштабные циклоны и массы атмосферной влаги, вызывая снегопады при аномально теплой погоде.

Кроме того, влияние оказывают усиливающаяся арктическая осцилляция (АО) и слабеющий арктический полярный вихрь — при этих условиях необычно теплая погода устанавливается зимой в Скандинавии и Исландии, в то время как из Арктики на юге перекачиваются массы холодного воздуха.

«В конце зимы Восточная Европа (Украина, Белоруссия, Западная Россия) станут самым холодным регионом континента, с вероятностью перекрыть рекорды холода. Ожидаются постоянный снежный покров и низкие температуры», — прогнозирует Mkweather.

Житель Минска толкает автомобиль, застрявший в снегу на одной из улиц Минска во время сильного снегопада, вызванного атлантическим циклоном Фото: Егор Еремов /РИА Новости

Чего ждать от зимы в Сибири и на Дальнем Востоке, когда придут экстремальные морозы

Совсем иная картина зимы ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке: так, уже к 17 октября были отмечены первые 30-градусные морозы в Якутии. Температура в районе города Мирного опустилась на 14 градусов ниже нормы для середины осени. Через неделю 35-градусный мороз пришел на Чукотку: метеорологи Центра погоды «Фобос» отмечают, что таких морозов там не видели с 1936 года.

По данным «Яндекс.Погоды» уже к 25 октября температуры на всем Дальнем Востоке России вплоть до Енисея опустились ниже точки замерзания. Самая холодная зона образовалась между реками Лена и Колыма — там держатся температуры ниже минус 20 градусов.

К западу, в Свердловской и Челябинской областях прочный снежный покров, вероятно, появится не раньше конца ноября. В Новосибирске температура также остается заметно выше нуля, и только к середине ноября может что-то измениться.

Синоптики Mkweather прогнозируют, что из-за Ла-Нинья в Сибирь этой зимой придет большое количество атмосферной влаги. Снега будет много, и он долгое время будет «поставщиком холода» в Европу, выстуживая волны идущего в Центральную Россию воздуха.

При этом Гидрометцентр в своем прогнозе на отопительный сезон указывает, что Дальний Восток последним отогреется весной 2026 года: даже в марте Приморье и Камчатка останутся зонами с отрицательной аномалией температуры.

Камчатка Фото: Виктор Гуменюк / РИА Новости

Как будет меняться зимняя погода в России по месяцам

В Gismeteo прогнозируют, что начало зимы сильно задержится: в Москве первый снег ждали к концу октября, однако вместо этого пришли новые теплые циклоны. Начало ноября также будет теплым: в условиях действия Ла-Нинья похолодание будет наступать очень медленно, поскольку его будут раз за разом отодвигать теплые циклоны.

По предварительным оценкам, устойчивый снежный покров установится только к середине ноября, на две недели позже обычного. И даже он может не удержаться надолго и превратиться в слякоть до конца месяца.

На севере Европейской России первый снег начал идти уже в сентябре, однако серьезных морозов до сих пор нет: в Мурманске даже в начале ноября ожидается температура выше плюс 5 градусов.

На юге России первый снег ожидается не ранее декабря, и даже тогда в Ростовской области, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа он не задержится надолго.

В целом ноябрь в Москве и других регионах Центральной России будет сырым и промозглым. Устойчивый снежный покров не сможет сформироваться до начала декабря, пишет PRIMPRESS. При этом в декабре и январе также не ожидается серьезного похолодания. Январь 2026 года станет переходным месяцем, когда Восточная Европа начнет охлаждаться, начнутся вьюги и метели, ожидаются многочисленные «арктические вторжения».

Читайте также:

Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара

Белгород будут эвакуировать? Атака ВСУ, разрушения, угроза затопления

Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев