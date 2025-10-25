Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара

Москва завершает октябрь 2025 года с рекордно теплой погодой. Сколько градусов в Москве 25 октября, что будет на неделе, когда придут морозы в столицу?

Какая погода пришла в Москву в последние выходные октября

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что ночь на 25 октября в Москве вошла в список трех рекордно теплых дней с 1948 года. Минимальная температура составила плюс 8,6 градуса. Уже к 8 утра температура на ВДНХ достигла плюс 8 градусов, а днем превысит плюс 10.

«Средняя суточная температура будет градусов на 6 выше нормы», — указывает Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптики констатируют: этой осенью теплее уже не будет, циклон принес в Москву «позднее бабье лето».

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, сформировавшегося над Прибалтикой. Температура воздуха днем плюс 10–12 градусов, по области плюс 7–12. Атмосферное давление будет падать. В воскресенье временами дожди, ночью плюс 7–9, днем плюс 7–9 градусов», — прогнозирует синоптик Михаил Леус.

Чего ждать в Москве на неделе, сколько будет градусов

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что до конца октября температура в столице не приблизится к нулю градусов. В начале недели ожидается плюс 5–8 градусов днем и ночью, во второй половине незначительно похолодает: плюс 4 ночью и плюс 6-7 градусов днем.

Специалисты Foreca прогнозируют сильный дождь во вторник, 28 октября: за сутки выпадет почти 13 мм осадков. В остальные дни недели осадки незначительны.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда в Москву придет похолодание и морозы

Ранее синоптики прогнозировали, что в первых числах ноября в Москве может выпасть первый снег. По данным Foreca, эти предсказания уже не состоятельны: напротив, 2 и 3 ноября ожидается температура плюс 11–13 градусов днем и до плюс 10 ночью.

Метеоролог Александр Сергеев в разговоре с NEWS.ru предупредил, что не стоит ожидать, что теплым будет весь ноябрь: вероятно, погода будет очень нестабильной.

«Предстоящий ноябрь окажется месяцем, разительно отличающимся от традиционных для этого времени года характеристик. Вполне возможно, он станет одним из самых суровых за последние десятилетия. Мы увидим и интенсивные осадки, и сильные ветра, снежные бури, значительные перепады температур», — пояснил специалист.

По прогнозам синоптиков, такие резкие перепады температур будут повторяться всю зиму 2025–2026 годов. По словам Сергеева, до минус 5 градусов похолодает к середине ноября, который станет «месяцем климатического безумия».

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10–20 см», — согласен с ним Тишковец.

Пока неясно, придут ли в ноябре настоящие зимние морозы до минус 20 градусов; синоптики считают, что такой вариант не исключен.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли сильный ливень

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил NEWS.ru, что на неделе с 27 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге будет до плюс 9 градусов днем. Похолодает только к выходным: столбики термометров не поднимутся выше плюс 5.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объясняет приход позднего тепла огромными циклонами. Солнца петербуржцы на неделе не увидят.

«В субботу днем в Санкт-Петербурге сухо и очень тепло, максимальная температура до плюс 10–12 градусов. В воскресенье временами дождь, но тоже тепло, хотя максимальная температура воздуха днем будет только до плюс 10 градусов. К нам идет очень теплая воздушная масса, поэтому в ночные часы тоже будут высокие температуры, в Санкт-Петербурге плюс 7–9 градусов», — указал Колесов в своем Telegram-канале.

Как и в Москве, ноябрьские длинные выходные в Петербурге принесут тепло до плюс 11 градусов.

