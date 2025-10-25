Погода в Москве в субботу, 25 октября: город окутает морозный туман?

Температура в Московском регионе будет понижаться, однако это произойдет только в начале ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода в столице сегодня, 25 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждать ли метель и заморозки, окутает ли город морозный туман?

Какая погода в Москве сегодня, 25 октября

Сегодня и завтра, 25 и 26 октября, напротив, температурный фон в Москве будет на 4–6 градусов выше нормы, что соответствует норме сентября.

«Европейская Россия находится на восточной периферии циклона, воздух перемещается прямо с юга, с восточных акваторий Средиземного моря, воздух очень теплый. И в связи с этим будут температуры высокие в Московском регионе. В ночь и на субботу, и на воскресенье минимальное значение будет плюс 5–7 градусов. В субботу днем прогнозируется 10–12 градусов, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы и характерен для последней пятидневки сентября. В воскресенье будет +7–10 градусов, что на 4 градуса выше нормы», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что столица находится на периферии циклона, давление сейчас ниже нормы примерно на 5 мм рт. ст. Это обуславливает погоду с дождями.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 8,6 градуса. По ее словам, эта ночь вошла в число самых теплых с 1948 года, с начала наблюдений на этой станции.

Сегодня с утра в Москве фиксируется туман, однако с течением дня видимость в городе улучшается. Морозного тумана из-за высокой температуры не будет.

«Самая теплая ночь в столице отмечена в 2006 году, когда минимальная температура воздуха составила 9,9 градуса», — отметила синоптик.

Вильфанд добавил, что понижаться температура начнет в начале ноября, однако она все равно превысит норму на 1 градус.

«В следующие выходные, это первые дни ноября, в Москве и области понизится температура воздуха. Но не нужно бояться этого понижения, потому что это означает, что температура все равно будет выше нормы на 1 градус», — пояснил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 25 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать теплый сектор циклона. В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами морось, в начале дня очаги туманов.

Температура воздуха в городе составит плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области — плюс 8–13 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье в Петербурге временами дожди, ночью плюс 8–10 градусов, днем плюс 9–11 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что на неделе с 27 октября по 2 ноября в Северной столице ожидается до плюс 9 градусов в дневные часы. В течение всей недели будет облачно, осадки не прогнозируются вплоть до четверга, 30 октября, когда ближе к вечеру ожидается дождь.

