Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 октября

В ночь на субботу, 25 октября, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках. Глава города сообщил о первом дроне, сбитом силами ПВО в 02:28. На месте падения обломков работает команда специалистов, уточнил он.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Примерно в это же время Telegram-канал SHOT написал, что украинская армия второй день подряд атакует подмосковный Красногорск.

«ВСУ второй день подряд атакуют подмосковный Красногорск. Информации о пострадавших нет. Местные рассказали SHOT, что было слышно три взрыва около 02:15 ночи в районе Красногорска. Громкий звук был слышен в разных районах города», — говорится в посте.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Позднее Собянин сообщил о еще пяти дронах противника, уничтоженных на подлете к столице.

Также в ночь на субботу пресс-службы Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга сообщили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Жителям города и его гостям было рекомендовано покинуть улицы и открытые пространства.

Позднее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили в Тосненском и Киришском районах несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Сколько было сбито дронов, он не уточнил.

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что около восьми взрывов прогремело над Рязанью, предварительно, силы ПВО отработали по дронам ВСУ.

«Местные видели вспышки в небе и слышали гул мотора. От громких звуков сработали сигнализации у машин и „тряслись стекла в рамах“. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», — говорится в посте.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО за ночь с 23 на 24 октября перехватили и сбили 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над Ростовской и Брянской областями соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской.

По информации ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь БПЛА над Белгородской областью и Республикой Крым, пять — над Тульской областью. Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по два — над Волгоградской и Орловской областями. По одному БПЛА ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, Московским регионом, а также над акваторией Азовского моря.

Утром 24 октября за час над регионами России сбили 25 дронов ВСУ, отметили в Минобороны. 11 БПЛА перехватили над Брянской областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над Тульской областью, четыре — над Калужской, три — над Тверской и один — над Новгородской.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара, Калуги, а также в столичных воздушных гаванях Домодедово и Жуковский.

Утром 24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске украинский БПЛА атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов. По его информации, пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего.

«Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок», — написал Воробьев.

Глава региона отметил, что троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а ребенка — в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени. Губернатор подчеркнул, что семьям пострадавших окажут всю необходимую поддержку.

Позднее в Сети появилось видео с последствиями взрыва беспилотника ВСУ в Красногорске. Ударной волной повредило стекла по меньшей мере в пяти квартирах, а часть стены выбило наружу.

На кадрах видны зияющие провалы на месте окон и балкона на 14-м этаже. Взрывной волной не только разбило стекла, но и полностью снесло оконные рамы. Двор усыпан осколками фасада и стекла.

