Атака ВСУ на Красногорск 24 октября: взрыв в многоэтажке, что известно

В ночь на 24 октября украинский беспилотник влетел в квартиру многоэтажного дома в Красногорске, из-за чего произошел мощный взрыв. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли погибшие?

Что о взрыве в Красногорске сказал Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже.

«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — написал глава региона.

Telegram-каналы также сообщили о случившемся. По данным Baza, взрыв был такой силы, что ударной волной выбило часть стены и окна в нескольких соседних квартирах. Mash также писал, что на месте ЧП работают оперативные службы, специалисты оцепили подъезд и провели эвакуацию.

Telegram-канал SHOT сообщал, что, по одной из версий, в помещении могли делать ремонт и рванул баллон с газом. Однако эта информация не подтвердилась.

«Очевидцы рассказали, что пожара не было и дом не газифицирован. Также не наблюдается копоти от горения. Сейчас на месте работают скорые и пожарные», — пишут авторы.

Сколько человек пострадали из-за взрыва в Красногорске

По данным губернатора Воробьева, пять человек получили травмы, один из них — ребенок. Четверо пострадавших срочно госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава области в своем Telegram.

Воробьев добавил, что трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля.

«У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — заключил губернатор.

