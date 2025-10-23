Крах НАТО, Украина и звезды-предатели: Жириновский описал мир в 2036 году

20 лет назад бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что к 2036 году не будет ни Украины, ни НАТО. Что еще напророчил политик при жизни и как Россия готовится к празднованию его 80-летия?

Что сказал Жириновский о 2036 годе

В 2006 году во время участия в шоу на украинском телевидении Владимир Жириновский заявил: все войны, в которых участвует Россия, провоцирует Европа. При этом, как сказал политик, РФ в партнерстве с Китаем и Индией ничего не угрожает. А вот Украина и Польша окажутся разменной монетой, а к 2036 году могут вообще пропасть с карты мира.

«В 1717 году в Париже собрались масоны и сказали: „Наш враг на Востоке, Российская империя“. И 300 лет устраивают войны, каждые 10 лет. Им не нужна Украина, им нужен Крым и подойти ближе к Орлу, Курску, Краснодару. Вы (Украина. — NEWS.ru) для них — проходная площадка, пушечное мясо, никогда они вас никуда не примут. И НАТО лопнет», — пообещал Жириновский.

Что сказал Жириновский о Трампе

При жизни Владимир Жириновский много говорил о нынешнем президенте США Дональде Трампе и прочил ему большое политическое будущее. Политик называл коллегу своим «политическим близнецом» и уверял, что он принимает множество «трезвых» решений. Жириновский не сомневался: Трамп будет конфликтовать с Европейским союзом, чтобы «заработать больше для Америки».

Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

По словам Жириновского, династия Трампа останется у власти в США вплоть до 2040 года, а сам американский политик войдет в историю как лучший президент своей страны. Свое предсказание Жириновский сделал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой», — заявил Жириновский.

Что сказал Жириновский о Пугачевой и Хазанове

В 1992 году на телеканале НТВ вышел сюжет, где показали фрагмент перепалки Владимира Жириновского и юмориста Геннадия Хазанова в стенах Госдумы. Политик спросил, что делает комик в нашей стране, на что тот ответил, что имеет российское гражданство и «живет здесь».

«Вот, пожалуйста, Геннадий Хазанов, гражданин Израиля. У вас российское и израильское (гражданство. — NEWS.ru). Второе гражданство берут предатели, подлецы, диверсанты. Вас всех с двойным гражданством я быстро лишу этого гражданства», — возмутился Жириновский.

В 2011 году Жириновский публично поругался с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, которая поддержала на президентских выборах миллиардера Михаила Прохорова. Во время прямого эфира на канале «Россия 1» Жириновский накричал на артистку, приказав ей сидеть тихо. Политик поинтересовался, почему ранее Пугачева поддерживала Михаила Горбачева, «который развалил страну», и «полупьяного Ельцина».

«Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Страна в условиях гражданской войны. А вы пойдете на концерт — Прохоров заплатит, Алла споет. Вам хорошо? А я хочу, чтобы было хорошо русскому народу, а на вас мне наплевать!» — не сдержался Жириновский.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как в России отметят 80-летие Жириновского

Весной 2026 года во многих городах России пройдут памятные мероприятия в честь 80-летия Владимира Жириновского. Как сообщил лидер ЛДПР Владимир Слуцкий, в Москве откроется музей Жириновского, пройдет выставка «Жириновский навсегда» и состоятся «Жириновские чтения», а на рекламных баннерах страны появятся известные высказывания политика. Также планируется выпуск документального фильма и биографии покойного парламентария.

Недавно стало известно, что дачу Жириновского в Кузьминках продают за 800 млн рублей. Территория резиденции долгое время была закрытой: туда не пускали ни журналистов, ни соседей. Интерьеры особняка выполнены в строгих бордово-зеленых тонах: в комнатах стоят кожаные диваны, деревянные массивные столы, а на полах лежат ковры.

Участок, арендованный до 2052 года, включает лес из голубых елей и парковку на 50 машин. Вся территория находится под видеонаблюдением.

Читайте также

Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год

Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году

Обида Киркорова, демонтаж дачи и загулы внука: как сегодня живет Пугачева