17 сентября 2025 в 13:54

В России заметили исполнение предсказания Жириновского о Польше

Военэксперт Михайлов заявил, что Жириновский предсказывал Польше проблемы

Сооснователь и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал Польше проблемы, сообщил военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, которые приводит «Царьград», прогноз политика уже сбывается. Жириновский говорил, что Варшаве грозят проблемы в случае обострения отношений с Россией.

Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в свое время, что будет война и в ней пострадают только двое — Украина и Польша, — поделился аналитик.

Михайлов отметил, что Россия примет максимум усилий, чтобы ей никто не мешал, а также чтобы не мешали судоходству. Эксперт допустил, что будет дана «реальная отмашка» на военное противодействие любым провокациям.

Также аналитик прокомментировал возможный «захват» Калининградской области, к которому готовится НАТО. Михайлов подчеркнул, что РФ придется прорубать наземные и морские коридоры.

Ранее в Сети завирусился другой прогноз Жириновского. Сооснователь ЛДПР предсказывал, что Китай будет вынужден углубить союз с Россией, поскольку в случае падения Москвы под натиском Запада Пекин тоже не устоит. Такой прогноз Жириновский давал на 2030 год.

