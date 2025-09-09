Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:07

В Сети завирусилось предсказание Жириновского об отношениях Китая и России

ЛДПР опубликовала предсказание Жириновского об отношениях Китая и России

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КНР будет вынуждена углубить союз с Россией, поскольку в случае падения Москвы под натиском Запада не устоит и Пекин, с таким прогнозом на 2030 год ранее выступал сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский. Видеозапись с его высказыванием была опубликована в Telegram-канале партии.

Без нашей военной помощи Китай не выстоит. Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника. Может быть, начнется перезагрузка, но пока у них делается ставка на военное решение вопросов, — заявлял Жириновский.

Ранее китайское издание Baijiahao заявило, что предсказание Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло КНР. Авторы констатировали, что пророчество российского политика сбывается с поразительной точностью.

До этого стало известно, что Жириновский задолго до обострения на Ближнем Востоке говорил о возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем. По его мнению, вмешательство США будет неминуемым, а последствия — разрушительными, вплоть до ядерного удара.

Китай
ЛДПР
Россия
Владимир Жириновский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД высказались о Западе из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.