В Сети завирусилось предсказание Жириновского об отношениях Китая и России ЛДПР опубликовала предсказание Жириновского об отношениях Китая и России

КНР будет вынуждена углубить союз с Россией, поскольку в случае падения Москвы под натиском Запада не устоит и Пекин, с таким прогнозом на 2030 год ранее выступал сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский. Видеозапись с его высказыванием была опубликована в Telegram-канале партии.

Без нашей военной помощи Китай не выстоит. Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника. Может быть, начнется перезагрузка, но пока у них делается ставка на военное решение вопросов, — заявлял Жириновский.

Ранее китайское издание Baijiahao заявило, что предсказание Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло КНР. Авторы констатировали, что пророчество российского политика сбывается с поразительной точностью.

До этого стало известно, что Жириновский задолго до обострения на Ближнем Востоке говорил о возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем. По его мнению, вмешательство США будет неминуемым, а последствия — разрушительными, вплоть до ядерного удара.