Обида Киркорова, демонтаж дачи и загулы внука: как сегодня живет Пугачева

Любимую дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой на Истре могут демонтировать. Запрос о законности построенного певицей коттеджа отправлен в прокуратуру. В чем причина, какие еще последние новости о жизни Примадонны известны?

Кто хочет снести дачу Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин задался вопросом о законности постройки дачи Аллы Пугачевой в окрестностях Истры, в поселке Малые Бережки. Он направил запрос в природоохранную прокуратуру РФ с просьбой выяснить, правомерно ли нахождение особняка известной певицы в охраняемой зоне.

Бородин сослался на публикации в СМИ, где сообщалось, что дом находится в непосредственной близости от Истринского водохранилища и может «негативно воздействовать на водный объект». Если ответственные за окружающую среду органы признают постройку незаконной, то здание может быть демонтировано, пояснил он.

Также Бородин сообщил, что Пугачева сменила место прописки. При этом он не уточнил, почему это произошло и где она теперь зарегистрирована.

Что сказал о Пугачевой обиженный Киркоров

В интервью журналисту Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Алла Пугачева призналась, что почти все ее браки были фиктивными. Она отметила, что вышла замуж за народного артиста РФ Филиппа Киркорова, чтобы помочь ему в продвижении на эстраде. При этом она подчеркнула, что вложила в экс-супруга все, что могла, а он в ответ не мог дать ей ничего.

Киркоров прокомментировал слова Пугачевой лишь спустя месяц. С грустной улыбкой певец заявил: никаких претензий к бывшей жене у него нет. Он назвал Примадонну своим близким человеком и признался, что благодарен ей за 10 счастливых лет жизни.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Она меня многому научила, у меня нет к ней никаких претензий и вопросов. Великая певица современности, в этом году исполняется 50 лет песне „Арлекино“», — пояснил певец.

Поклонники в комментариях предположили, что на самом деле поп-король глубоко обижен и унижен, просто «не стал опускаться до уровня бывшей жены» и обсуждать интимные подробности их союза.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко уверен, что Киркоров не осуждает Пугачеву, потому что «боготворит ее». По его мнению, это позволяет исполнителю оправдывать любые высказывания Примадонны.

«Киркоров с самого начала поддерживал Пугачеву. Даже когда она высказывалась в отношении россиян, называла их рабами <…>, он всячески пытался сгладить углы, и мне кажется, он искренне ее боготворит, поэтому всевозможные ее высказывания в отношении него, снисходительные или какие-то легкомысленные, он не придает им значения», — высказался Рудченко.

Почему внук Пугачевой ударился в загулы

Непростые времена переживает и внук Аллы Пугачевой — 34-летний музыкант Никита Пресняков. Он развелся с женой Аленой Красновой после восьми лет брака и заявил, что будет делать карьеру в США, где живет с 2022 года.

По словам его отца, Владимира Преснякова, до последнего времени он жил «в состоянии ребенка» и только сейчас повзрослел. Теперь каждую неделю разведенный Пресняков публикует видео из собственной студии в Лос-Анджелесе, а также «отчеты» с вечеринок и танцев с другими девушками в обнимку. Поклонники всерьез волнуются за моральное состояние молодого певца и советуют ему «не увлекаться загулами» и «не топить грусть в алкоголе».

Краснова же вернулась в Москву, где тоже окунулась в светские вечеринки, а также начала активно работать моделью. Теперь в ее аккаунте можно найти множество откровенных фотосессий в коротких платьях и видео в нижнем белье. Судя по тому, что никто из членов звездного семейства не отписался от Красновой в соцсетях, девушка сумела сохранить хорошие отношения с мамой бывшего мужа, заслуженной артисткой РФ Кристиной Орбакайте, и Аллой Пугачевой.

Никита Пресняков Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ранее в интервью американскому телеканалу Орбакайте призналась, что после переезда из России ее старшему сыну пришлось начинать жизнь заново и искать работу. Однако пока поиски не увенчались успехом. За три года в эмиграции Преснякову удалось снять только пару клипов, продать песню создателям известной компьютерной игры и несколько раз выступить в барах с каверами на российские хиты. Как предполагают поклонники, Пресняков может до сих пор жить на деньги знаменитых бабушки и мамы.

