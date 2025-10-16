Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов

Бывший фаворит народной артистки СССР Аллы Пугачевой, участник шоу «Фактор А» Сергей Савин рассказал, что из-за нее лишился музыкальной карьеры. Кто еще из молодых исполнителей пропал со сцены из-за Примадонны?

Как Пугачева «убрала» Савина со сцены

Отношения Сергея Савина и Аллы Пугачевой начались в 2011 году. Певица, которая тогда возглавляла жюри конкурса «Фактор А», заприметила молодого участника и начала проявлять к нему повышенный интерес. Как рассказал Савин в программе «Новые русские сенсации» на НТВ, Примадонна не скрывала, что испытывает к нему симпатию. На раскрутку и продвижение молодого фаворита она, по словам певца, потратила не менее $10 млн. Так Савин превратился в альфонса и фактически жил на ее деньги.

«Что происходило после того, как я попал в руки Аллы Борисовны? Моя жизнь стала похожа на сказку, я не понимал, что происходит», — признался музыкант.

Все изменилось в тот момент, когда у Савина завязались близкие отношения с известным клипмейкером Ириной Мироновой. Узнавшая об этом певица пришла в ярость и прекратила работу с Савиным. От певца отвернулись «многие деятели шоу-бизнеса», а сам он «долго выходил из депрессии».

«Я приближенный, но гуляю на ее деньги с другой. Я абсолютно упустил из виду, что я все-таки являюсь протеже Аллы Борисовны. Не ответив Алле Борисовне взаимностью, я потерял все за минуту», — рассказал Савин на НТВ.

Сергей Савин и Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Был ли роман с Пугачевой у Мироненко

Еще один протеже Аллы Пугачевой — Майк Мироненко — был участником 5-й «Фабрики звезд». Молодой певец стал любимчиком певицы в 2006 году. Она стала возить юного артиста на гастроли в собственном ж/д вагоне и заказывать ему в отелях номера люкс. Вскоре у Мироненко появился собственный спортивный автомобиль, который Пугачева подарила ему на 20-летие. Хиты для артиста по просьбе Примадонны писали Андрей Губин и Любаша.

Когда же у Пугачевой родились близнецы Лиза и Гарри, поклонники отметили, что сын певицы сильно похож на Мироненко и задались вопросом, а не является ли он биологическим отцом мальчика.

В какой-то момент Мироненко внезапно пропал со сцены, женился, стал риелтором и брокером на бирже. О своих отношениях с Пугачевой и упущенных возможностях стать настоящей звездой он больше не вспоминает.

Куда пропал стилист Пугачевой Зверев

Незавидной оказалась участь и стилиста Сергея Зверева, которого Алла Пугачева сделала своим фаворитом в 2000-х. Бывший парикмахер из Казахстана с ее помощью стал вхож в светские круги Москвы, называл себя другом и личным стилистом Примадонны. По совету певицы Зверев начал выступать и даже записал два музыкальных альбома.

Алла Пугачева и Сергей Зверев Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

В интервью на шоу «Алена, Блин!» стилист признался, что пару недель жил у Пугачевой на даче, где она учила его пить водку с икрой. Все изменилось, когда Примадонна вышла замуж за юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тот, по словам Зверева, сразу же «отвадил от нее» всех друзей-мужчин. Карьера звездного стилиста быстро сошла на нет: его больше не показывают по телевидению и почти не приглашают на радио.

«Меня уже давно нет ни на одном музыкальном канале, отовсюду убрали», — пожаловался он.

