20 октября 2025 в 14:21

Продюсер рассказал, почему Киркоров поддерживает оскандалившуюся Пугачеву

Продюсер Рудченко: Киркоров поддерживает Пугачеву, потому что боготворит ее

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров поддерживает уехавшую из России народную артистку Аллу Пугачеву, поскольку испытывает к ней глубокое уважение, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнитель таким образом выражает благодарность за помощь, оказанную ему Примадонной на старте профессионального пути.

На самом деле Филипп Киркоров с самого начала поддерживал Пугачеву. Даже когда она высказывалась в отношении россиян, называла их рабами, Киркоров ее поддерживал, говорил, кто такая Пугачева и что надо соизмерять себя с королевой, чтобы ее понять. То есть он всячески пытался загладить углы. Мне кажется, он искренне ее боготворит, поэтому всевозможные ее высказывания в отношении него снисходительные или какие-то легкомысленные, он не придает им значения, — отметил Рудченко.

Он подчеркнул, что позиция Киркорова в отношении Пугачевой вряд ли повлияет на его дальнейшую карьеру. По словам продюсера, люди уже не воспринимают артиста так остро, так как он умеет вести себя опрометчиво.

Ранее Киркоров заявил, что положительно воспринял интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам исполнителя, он не имеет каких-либо претензий к своей бывшей супруге, так как она по-прежнему является для него близким человеком.

Филипп Киркоров
Алла Пугачева
шоу-бизнес
продюсеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
